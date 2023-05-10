72% россиян не пользуются умными устройствами для дома — опрос

7 из 10 россиян не пользуются умными устройствами для дома, показал опрос. Большинство таких людей имеют среднее образование, либо являются пожилыми. У тех, кто использует гаджеты для дома, самым популярным устройством оказался робот-пылесос.

Подавляющее большинство россиян (72%) не пользуются умными устройствами для дома, показал опрос ВЦИОМ. Исследование проводилось в конце марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Долю тех, кто пользуются гаджетами для дома, в основном составили люди старше 60 лет, россияне со средним и ниже образованием и жители сельской местности, говорится в результатах опроса.

Согласно опросу, меньше трети россиян (28%) используют в жизни умные устройства для дома, половина из них делают это регулярно. Самыми популярными умными устройствами стали робот-пылесос, умная колонка и Smart TV.

Проведенный в конце января прошлого года опрос показал, что женщины ломают гаджеты в два раза чаще мужчин. Самыми «ломаемыми» брендами-производителями гаджетов стали Samsung, Apple и Xiaomi.

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