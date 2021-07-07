Ювелирный бренд Sokolov первым в России запустил проект «smart jewelry». Пилотным продуктом стал смарт-браслет в унисекс-дизайне с встроенным функционалом карты «Тройка».
Браслет с NFC-модулем выполнен из гипоаллергенного силикона с надежным креплением и не требует подзарядки, сообщили в пресс-службе Sokolov.
Компания выпустила пилотную партию смарт-браслетов в Москве. В браслет встроен функционал карты «Тройка». Для его использования нужно привязать карту к устройству в приложении «Мосметро». Вносить средства на баланс можно на станциях метрополитена.
«Сейчас у нас в разработке умные ювелирные украшения и бижутерия с различным функционалом – интеллектуальные браслеты и кольца для контроля за здоровьем, текущем состоянием организма, качеством сна и физической активностью. Сегодня в России эта ниша свободна и мы планируем ее развивать и в ней лидировать», – отметил управляющий партнер Sokolov Артем Соколов.
Компания намерена довести долю смарт-изделий в своем портфеле до 10% в перспективе 5 лет.
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Фото: Sokolov
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