Технопарк «Сколково» проведет онлайн-лекцию об управляемых лекарствах

23 марта в рамках проекта «Сколтех в Технопарке» состоится лекция «Умная таблетка. Микрокапсулирование и биоматериалы с дистанционным управлением». Для участия необходимо зарегистрироваться.
Перед слушателями выступит Глеб Сухоруков — профессор «Сколтеха», руководитель Лаборатории биоматериалов, профессор и руководитель группы по изучению биополимеров в Школе инженерии и материаловедения Лондонского Университета Королевы Марии.
Ученый расскажет, как из микро- и наноструктурированных биоматериалов создаются «умные» лекарства, каким образом можно воздействовать на подобные материалы внутри человека, как профессиональное сообщество решает вопросы токсичности и многое другое.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: Vink Fan / Shutterstock
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