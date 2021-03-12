Технопарк «Сколково» проведет онлайн-лекцию об управляемых лекарствах

23 марта в рамках проекта «Сколтех в Технопарке» состоится лекция «Умная таблетка. Микрокапсулирование и биоматериалы с дистанционным управлением». Для участия необходимо зарегистрироваться.

Перед слушателями выступит Глеб Сухоруков — профессор «Сколтеха», руководитель Лаборатории биоматериалов, профессор и руководитель группы по изучению биополимеров в Школе инженерии и материаловедения Лондонского Университета Королевы Марии.

Ученый расскажет, как из микро- и наноструктурированных биоматериалов создаются «умные» лекарства, каким образом можно воздействовать на подобные материалы внутри человека, как профессиональное сообщество решает вопросы токсичности и многое другое.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: Vink Fan / Shutterstock