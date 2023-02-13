В России разработали «умные» пункты приема вторсырья

Резидент «Сколково» компания «ЭкоПоинт» запустила EcoTech-проект по приему вторсырья. В Нижнем Новгороде заработал «умный» пункт сбора, который функционирует на основе искусственного интеллекта, рассказали RB.RU в компании.

Благодаря нейросети система умеет распознавать вторсырье, оценивать его чистоту для последующей переработки. Кроме того, граждане, которые сдают свои отходы, могут рассчитывать на вознаграждение. Средства отправляются по системе быстрых платежей по номеру телефона.

Система определяет качество сдаваемых материалов с точностью выше 95%, отмечают в «ЭкоПоинт». Сегодня жители могут принести аллюминевые банки, пластиковые бутылки и макулатуру. В будущем планируется начать прием стекла и электролома.

Разработчики компании предусмотрели риски мошенничества, поэтому внедрили в систему машинное зрение. Для переработки отбирается только качественный материал.

Фото в тексте: https://ecopoint.tech/

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