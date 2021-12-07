В 2021 году в России будет продано 2,9 млн умных колонок

В 2021 году в России будет продано 2,9 млн умных колонок, экранов и ТВ-приставок с голосовыми ассистентами (за исключением телевизоров со встроенными ассистентами), прогнозируют в Just AI. Объем рынка по итогам года оценивается в 14 млрд рублей. Больше его половины займут устройства от «Яндекса».

Выход на рынок новых девайсов в эконом-сегменте придал импульс продажам, отмечают эксперты. Объем рынка в 2021 году аналитики оценивают в 14 млрд рублей.

Из 2,9 млн девайсов около 810 тыс устройств, по данным Just AI, будет приходиться на линейку «Сбера», 250 тыс. – на умные колонки «Капсула» от VK, остальное – на устройства от «Яндекса».

По итогам периода 2018-2021 годов на руках у российских пользователей будет более 4 млн умных колонок, экранов и умных ТВ-приставок: 70% рынка – устройства Яндекса» с ассистентом «Алисой», 21% – устройства «Сбера» с ассистентами семейства «Салют» и 9% – умные колонки «Капсула» с ассистентом «Маруся» от VK.

Рынок умных колонок в России только вошел в фазу массового спроса, отмечают эксперты. В Just AI прогнозируют, что традиционно активный в плане продаж предновогодний сезон позволит «Сберу», «Яндексу» и VK вместе побить рекорды продаж в сегменте.

Опрос показал, что россияне по-прежнему используют голосовых помощников в основном на смартфонах – так ответили 80% респондентов. Однако доля умных колонок как основной поверхности в сравнении с прошлым годом существенно выросла – на 10% (с 6 до 16%). В отличие от 2020 года российские пользователи начали называть и новые типы устройств – телевизор и ТВ-приставки.

За год значительно расширился и спектр применения ассистентов. С 7% до 18,7% увеличилась категория «музыка и кино». Причем кино ранее не фигурировало вовсе и появилось в ответах именно вследствие выхода на рынок приставок и умных экранов. Растет доля пользователей, которые применяют ассистентов для управления умным домом и другого, более сложного функционала (поиск рецептов, денежные переводы). Все больше становится запросов на детский развлекательный контент.

В телефонном опросе приняли участие 1 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Красноярска и других городов РФ.

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