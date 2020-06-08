Стартап из Новосибирска начал выпуск умной одежды

Стартап MoveCross начал продажу умных футболок. Они предназначены для контроля за организмом во время занятий спортом. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

Умная одежда MoveCross оснащена датчиками для отслеживания показателей работы организма. Система состоит из центрального сенсора и гибких электродов, которые крепятся на тело.

Сообщается, что владелец такой одежды получает данные ЭКГ, пульса, частоты дыхания. Также доступна информация о пройденном расстоянии и качестве выполняемых упражнений.

Показатели можно отслеживать через мобильное приложение на базе Android. В следующих версиях программного обеспечения будет доступна функция спортивных рекомендаций на основе данных владельца.

Стартап входит в группу компаний «Сигма.Новосибирск», которая является членом инвестиционной сети ФИОП (фонд входит в «Роснано»).

Умная одежда — быстро растущий сегмент на рынке носимой электроники. По прогнозам QY Research, к 2025 году мировой рынок умной одежды достигнет $3,1 млрд. Ежегодно он будет расти на 74%.

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