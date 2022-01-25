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В Москве число абонентов с дорогостоящими Apple сравнялось с предпочитающими Samsung

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

За 2021 год доля использующих смартфоны Apple московских абонентов МТС увеличилась и впервые сравнялась с числом москвичей с Samsung.

В Москве число абонентов с дорогостоящими Apple сравнялось с предпочитающими Samsung

Смартфоном года в МТС назвали Apple iPhone 11 — количество пользователей этой модели выросло на 70%. Каждый третий зарегистрированный в сети компании аппарат оказался производства Apple.

В МТС составили топ-10 моделей телефонов, которыми пользовались абоненты в Московском регионе в 2021 году. Все смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi обладают расширенным объемом памяти, большим размером экрана, хорошим запасом автономной работы и объемом памяти от 64 до 128 ГБ.

Топ-10 смартфонов, зарегистрированных в сети МТС в Московском регионе в 2021 году:

  1. Apple iPhone 11 (128 ГБ)
  2. Apple iPhone 7 (128 ГБ)
  3. Apple iPhone XR (128 ГБ)
  4. Galaxy A51 (128 ГБ)
  5. Galaxy A50 (128 ГБ)
  6. Galaxy A12 (64 ГБ)
  7. Apple iPhone 6S (64 ГБ)
  8. Apple iPhone X (64 ГБ)
  9. Redmi Note 8 Pro (128 ГБ)
  10. Redmi 9 (64 ГБ)

В целом в Московском регионе доля смартфонов с поддержкой 4G выросла на 3 процентных пункта, до 96%, с поддержкой 5G – на 4 процентных пункта, до 5,5%.

«Сегодня особенно важны хорошая камера, большой объем памяти, надежный аккумулятор и долгий срок службы», – отметил директор по стратегии и развитию Московского региона МТС Дмитрий Поляков.

За два последних года компания фиксировала рост московского трафика передачи данных в 40% в год. В 2021 году МТС увеличила число базовых станций в регионе на 20%. Средняя скорость мобильного интернета в Московской области выросла до 43 Мбит/с (на 35%), в Москве до 54 Мбит/с.

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Фото на обложке: Unsplash

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