В Москве число абонентов с дорогостоящими Apple сравнялось с предпочитающими Samsung

За 2021 год доля использующих смартфоны Apple московских абонентов МТС увеличилась и впервые сравнялась с числом москвичей с Samsung.

Смартфоном года в МТС назвали Apple iPhone 11 — количество пользователей этой модели выросло на 70%. Каждый третий зарегистрированный в сети компании аппарат оказался производства Apple.

В МТС составили топ-10 моделей телефонов, которыми пользовались абоненты в Московском регионе в 2021 году. Все смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi обладают расширенным объемом памяти, большим размером экрана, хорошим запасом автономной работы и объемом памяти от 64 до 128 ГБ.

Топ-10 смартфонов, зарегистрированных в сети МТС в Московском регионе в 2021 году:

Apple iPhone 11 (128 ГБ) Apple iPhone 7 (128 ГБ) Apple iPhone XR (128 ГБ) Galaxy A51 (128 ГБ) Galaxy A50 (128 ГБ) Galaxy A12 (64 ГБ) Apple iPhone 6S (64 ГБ) Apple iPhone X (64 ГБ) Redmi Note 8 Pro (128 ГБ) Redmi 9 (64 ГБ)

В целом в Московском регионе доля смартфонов с поддержкой 4G выросла на 3 процентных пункта, до 96%, с поддержкой 5G – на 4 процентных пункта, до 5,5%.

«Сегодня особенно важны хорошая камера, большой объем памяти, надежный аккумулятор и долгий срок службы», – отметил директор по стратегии и развитию Московского региона МТС Дмитрий Поляков.

За два последних года компания фиксировала рост московского трафика передачи данных в 40% в год. В 2021 году МТС увеличила число базовых станций в регионе на 20%. Средняя скорость мобильного интернета в Московской области выросла до 43 Мбит/с (на 35%), в Москве до 54 Мбит/с.

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Фото на обложке: Unsplash