Китайская Huawei представила «умные» часы со встроенными наушниками

Китайская Huawei представила неординарные «умные» часы. В своем сегменте продукт является уникальным – под экраном находятся специальные отсеки для хранения беспроводных наушников.
О характеристиках нового продукта Huawei пишет издание Gizmochina. «Умные» часы Watch Buds оснащены аккумулятором мощностью 410 mAh, что обеспечит трое суток автономной работы. Сервис часов включает мониторинг качества сна, частоты сердцебиения, уровня кислорода в крови.
Дисплей часов оснащен откидным механизмом, под экраном размещены отсеки для хранения компактных наушников – это и есть ноу-хау новой модели часов от Huawei. Отмечается, что по качеству звука наушники не уступают аналогам и смогут воспроизводить музыку в течение 4 часов с момента полной зарядки.
Стоимость Watch Buds в Китае составляет 2988 юаней или примерно 27 тысяч рублей по текущему курсу, продажи уже начались.
Фото: Huawei
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