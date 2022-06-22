В сервисных центрах не хватает запчастей для iPhone

В российских сервисных центрах Apple наблюдается дефицит запчастей для iPhone. Больше всего не хватает экранов и аккумуляторов.

Ремонт смартфонов теперь может занимать в среднем от трех до пяти рабочих дней с учетом доставки запчастей. При этом сроки могут увеличиться, сообщили «Известия».

Замена деталей происходит следующим образом: iPhone отправляют в представительство Apple, где меняют аккумулятор, а затем смартфон возвращают обратно.

Клиентам также стали отказывать в ремонте из-за недостатка компонентов, добавил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ряд российских ритейлеров уже начал продавать iPhone 13, завезенные по параллельному импорту. В службе технической поддержки Apple заявили, что гарантия вендора на эти гаджеты не распространяется.

Глава Минцифры Максут Шадаев в мае поделился прогнозом министерства, согласно которому доля iPhone сократится до конца 2024 года в два раза. По его мнению, пользователи будут постепенно переходить на Android-платформу, если она «сохранит признаки открытости».

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