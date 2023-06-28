В России до конца года запустят первое контрактное производство смартфонов и ноутбуков — «Ведомости»

GS Group планирует запустить первый в стране ODM-завод (Original Design Manufacturer), узнали «Ведомости». Он будет выпускать смартфоны российских торговых марок. Производство рассчитывают начать до конца текущего года, GS Group вложит порядка 3,5 млрд рублей в R&D, разработку образцов и лицензирование программного обеспечения.

Производство запустят на предприятиях кластера «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области. Там также будут собирать планшеты и ноутбуки. По словам представителя холдинга, в планах — выпуск 30 тыс. устройств в месяц.

Собеседник издания отметил, что холдинг собирается презентовать свои образцы на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в июле 2023 г.

Заказчиками могут выступить российские компании, которые по контракту производят устройства на китайских или тайваньских предприятиях. В частности, SberDevices, Softline, Digma, считает гендиректор «Промобита» Максим Копосов.

Бренды, у которых есть свои заводы в России, также могут стать заказчиками, добавляет он. При этом по словам Копосова, производство 30 тыс. устройств потребует сопоставимых затрат, что и выпуск гаджетов на заводах в Китае.

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