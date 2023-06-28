В России до конца года запустят первое контрактное производство смартфонов и ноутбуков — «Ведомости»

GS Group планирует запустить первый в стране ODM-завод (Original Design Manufacturer), узнали «Ведомости». Он будет выпускать смартфоны российских торговых марок. Производство рассчитывают начать до конца текущего года, GS Group вложит порядка 3,5 млрд рублей в R&D, разработку образцов и лицензирование программного обеспечения.
Производство запустят на предприятиях кластера «Технополис GS» в Гусеве Калининградской области. Там также будут собирать планшеты и ноутбуки. По словам представителя холдинга, в планах — выпуск 30 тыс. устройств в месяц.
Собеседник издания отметил, что холдинг собирается презентовать свои образцы на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в июле 2023 г.
Заказчиками могут выступить российские компании, которые по контракту производят устройства на китайских или тайваньских предприятиях. В частности, SberDevices, Softline, Digma, считает гендиректор «Промобита» Максим Копосов.
Бренды, у которых есть свои заводы в России, также могут стать заказчиками, добавляет он. При этом по словам Копосова, производство 30 тыс. устройств потребует сопоставимых затрат, что и выпуск гаджетов на заводах в Китае.
Фото на обложке: Elena Berd /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стартапы в химической области смогут получить до 1 млрд рублей на запуск продукта
- 2 2050.ЛАБ представил программу международной конференции по промышленному дизайну Design Day 2050
- 3 Иркутская нефтяная компания и GenerationS запустили конкурс инновационных проектов нефтегазовой отрасли
- 4 В Москве пройдет Design Day 2050 — масштабная конференция, посвященная российскому промдизайну
- 5 В рамках крупнейшего конкурса «Фабрика дизайна» будут реализованы новые проекты
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2023
30 июня 2023
30 июня 2023