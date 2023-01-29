Поставки смартфонов в Китае упали до уровня 2013 года

В 2022 году в Китае было продано 286 млн смартфонов: это на 13% меньше, чем годом ранее, когда объем реализации был равен 329 млн устройств. Падение оказалось самым большим на рынке за последние десять лет.

Такие результаты исследования аналитической компании IDC приводит Reuters. Объем продаж смартфонов на рынке Китая в 2022 году был самым низким с 2013 года и впервые за 10 лет упал ниже 300 млн единиц.

Эксперты связывают падение со стремлением пользователей экономить в условиях экономической неопределенности. Еще одной причиной снижения показателей стали COVID-ограничения, которые ужесточились в Китае весной прошлого года.

В частности, продажи iPhone в четвертом квартале, традиционно самым результативным для компании, упали в том числе проблемами с цепочками поставок и перебоев в работе китайских предприятий.

Самым популярным брендом в Китае в прошлом году стала Vivo, занявшая 18,6% рынка. При этом общий объем поставок компании за год сократился на четверть (25,1%).

На втором месте расположился местный бренд Honor (18,1%), увеличивший поставки на 34% — это объясняется низкими исходными показателями. Следом идут Oppo и Apple (по 16,8%). При этом американской корпорации удалось опередить общий спад на рынке: продажи iPhone в Китае за год снизились всего на 4,4%.

Пятерку лидеров в регионе замыкает Xiaomi с долей рынка в 13,7%.

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