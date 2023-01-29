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Поставки смартфонов в Китае упали до уровня 2013 года

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В 2022 году в Китае было продано 286 млн смартфонов: это на 13% меньше, чем годом ранее, когда объем реализации был равен 329 млн устройств. Падение оказалось самым большим на рынке за последние десять лет.

Поставки смартфонов в Китае упали до уровня 2013 года

Такие результаты исследования аналитической компании IDC приводит Reuters. Объем продаж смартфонов на рынке Китая в 2022 году был самым низким с 2013 года и впервые за 10 лет упал ниже 300 млн единиц.

Эксперты связывают падение со стремлением пользователей экономить в условиях экономической неопределенности. Еще одной причиной снижения показателей стали COVID-ограничения, которые ужесточились в Китае весной прошлого года.

В частности, продажи iPhone в четвертом квартале, традиционно самым результативным для компании, упали в том числе проблемами с цепочками поставок и перебоев в работе китайских предприятий.

Самым популярным брендом в Китае в прошлом году стала Vivo, занявшая 18,6% рынка. При этом общий объем поставок компании за год сократился на четверть (25,1%).

На втором месте расположился местный бренд Honor (18,1%), увеличивший поставки на 34% — это объясняется низкими исходными показателями. Следом идут Oppo и Apple (по 16,8%). При этом американской корпорации удалось опередить общий спад на рынке: продажи iPhone в Китае за год снизились всего на 4,4%.

Пятерку лидеров в регионе замыкает Xiaomi с долей рынка в 13,7%.

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Фото: Jack Skeens / Shutterstock

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