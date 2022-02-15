В России резко вырос спрос на смартфоны из-за санкционных опасений

Спрос на смартфоны в России резко вырос. Причиной стали опасения людей из-за возможного введения санкций США и приостановки ввоза устройств в страну, а также прогнозов экспертов о подорожании техники вследствие кризиса полупроводников.

О росте спроса на смартфоны и другую электронику «Известиям» рассказали ритейлеры.

Продажи смартфонов в январе текущего года по отношению к прошедшему выросли на 50% на маркетплейсе Ozon, в «AliExpress Россия» продажи выросли на 60%.

Россияне отдали предпочтение брендам Samsung, Apple, Xiaomi, Realme и Poco. Большая часть спроса пришлась на дорогие модели – этот сегмент обеспечил половину всех трат россиян на новые смартфоны.

Интерес россиян к покупке новых смартфонов растет из-за угрозы введения новых санкций, которые могут привести к приостановке импорта некоторой электроники в Россию. Также причиной роста спроса стал кризис полупроводников – люди боятся, что устройства значительно подорожают из-за дефицита комплектующих.

Эксперты, опрошенные изданием, давали прогноз на подорожание смартфонов и другой электронной техники на уровне 18% в 2022 году.

Также за рассматриваемый период вырос спрос на другую электронику. В «AliExpres Россия» зафиксировали рост продаж ноутбуков в 4,8 раз, планшетов – 5,3 раз. В топ самых продаваемых устройств вошли модели линейки Apple.

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