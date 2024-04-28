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Smartway выкупил систему автоматизации отелей Bnovo

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Один из крупнейших отечественных сервисов делового туризма Smartway выкупил российского разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса и ПО для бронирования отелей Bnovo. Стоимость сделки не раскрывается, но экскрты на туристическом рынке предполагают, что речь может идти о сумме в 1 млрд рублей.

Smartway выкупил систему автоматизации отелей Bnovo

Источники «Ъ» также говорят о возможном выкупе со стороны Smartway помимо b2b-сервиса Bnovo еще и какого-либо b2c-сервиса бронирования отелей с целью расширения присутствия на рынке.

В Smartway подтверждают, что компания продолжает отслеживать активы и в фоновом режиме изучает доступные варианты для приобретения в текущем году. А Bnovo, по мнению гендиректора сервиса Smartway Максима Яремко, нужна ему для «развития туристической b2b-экосистемы».

Основатель Bnovo Валентин Микляев, который после завершения  сделки покинет пост гендиректора, считает, что его компании «для занятия лидирующей позиции в сегменте крупных заказчиков необходимо усиление со стороны мощного игрока».

Он также утверждает, что наличие собственных IT‑решений и их надежного оператора упрощает трехсторонние взаимоотношения между отелем, агентством и клиентом, что, в свою очередь, способствует специальному ценообразованию.

Сервис автоматизации управления отелями (в том числе процессами бронирования) Bnovo с 2012 года набрал базу в 16 тыс. средств размещения, стал вторым на рынке IT‑решений в сфере делового туризма (доля рынка 20% против 70% у Travelline, по оценке Ассоциации туроператоров России) и вышел на годовую выручку 322,9 млн рублей (в 2023 году на 72,2% больше 2022 года).

Чистая прибыль в этот период выросла у компании до 204,5 млн рублей (плюс 62,2%) за счет 14 млн бронировний, которые осуществляются через систему в год (комиссия за каждую транзкцию — 1-2% для обеих сторон сделки: средства размещения и клиента).

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Сервис  организации деловых поездок Smartway появился на рынке позже — в 2016 году, к 2023 году достиг годовой выручки в 45 млрд рублей. С 2018 года он подконтролен корпорации «1С» (владеет в ООО «Смартвэй» долей в 51%). У основателя компании Максима Яремко — 44,1%.

За последние три года в ГК Smartway вошли также агрегатор A&A Business Travel («Забронируй.ру») и MICE-агентства Travelmart и MICE ATH.

Фото на обложке: Unsplash

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