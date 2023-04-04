Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российский сервис организации командировок Smartway купил агентство делового туризма Travelmart

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский сервис организации командировок Smartway стал владельцем агентства делового туризма Travelmart. О сделке сообщил директор по развитию бизнеса Smartway Илья Вагнер на своей странице в Facebook*.

Российский сервис организации командировок Smartway купил агентство делового туризма Travelmart

«Идея такая: на базе приобретаемых агентств построить сеть игроков со специализацией на сегментах, например — вахтовые перевозки, MICE и т. д. Все участники будут работать по единым контрактам с поставщиками, а также получат доступ к нашим финансовым инструментам, экспертизе и ИТ-возможностям», — сообщил Вагнер.

По его оценкам объем рынка бизнес-путешествий в России составляет минимум 600 млрд рублей и «пока еще нет ни одного действительно доминирующего игрока».

RB.RU обратился за дополнительными комментариями в Smartway. Согласно данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 9 декабря 2021 года ООО «Трэвелмарт» на 100% принадлежит Ивану Самошину.

В июле прошлого года Smartway также купил систему бронирования отелей A&A. Сообщалось, что сумма сделки составит от $3 до $5 млн в зависимости от результатов деятельности A&A, а Smartway за счет этой покупки займет 7,5% рынка делового туризма 

Smartway на 51 % принадлежит компании «1С», сервис основал Максим Яремко.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии
  2. 2 5 шагов перед открытием гостиницы: что проработать, чтобы проект приносил прибыль
  3. 3 Роскошные путешествия: за что люди сегодня готовы платить миллионы?
  4. 4 Не можете уйти в отпуск? Попробуйте воркейшн
  5. 5 «Спровоцировать» нетворкинг: как создавать связи, отдыхая
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2023

Startup Tour 2023 Байкальск

05 апреля 2023

RLT.Hack

05 апреля 2023

Optimize & Organize Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

«Люди думали, что это полное безумие»: главное из интервью CEO OpenAI Сэма Альтмана

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Списки и рейтинги

Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только

Колонки

В Аргентину без розовых очков: к чему готовиться на самом деле, чтобы вести там бизнес

Истории

Как сделать презентацию в СhatGPT: пошаговая инструкция