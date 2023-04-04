Российский сервис организации командировок Smartway купил агентство делового туризма Travelmart

Российский сервис организации командировок Smartway стал владельцем агентства делового туризма Travelmart. О сделке сообщил директор по развитию бизнеса Smartway Илья Вагнер на своей странице в Facebook*.
«Идея такая: на базе приобретаемых агентств построить сеть игроков со специализацией на сегментах, например — вахтовые перевозки, MICE и т. д. Все участники будут работать по единым контрактам с поставщиками, а также получат доступ к нашим финансовым инструментам, экспертизе и ИТ-возможностям», — сообщил Вагнер.
По его оценкам объем рынка бизнес-путешествий в России составляет минимум 600 млрд рублей и «пока еще нет ни одного действительно доминирующего игрока».
RB.RU обратился за дополнительными комментариями в Smartway. Согласно данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 9 декабря 2021 года ООО «Трэвелмарт» на 100% принадлежит Ивану Самошину.
В июле прошлого года Smartway также купил систему бронирования отелей A&A. Сообщалось, что сумма сделки составит от $3 до $5 млн в зависимости от результатов деятельности A&A, а Smartway за счет этой покупки займет 7,5% рынка делового туризма
Smartway на 51 % принадлежит компании «1С», сервис основал Максим Яремко.
*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мостуризм запускает бесплатные курсы повышения квалификации для представителей туриндустрии
- 2 5 шагов перед открытием гостиницы: что проработать, чтобы проект приносил прибыль
- 3 Роскошные путешествия: за что люди сегодня готовы платить миллионы?
- 4 Не можете уйти в отпуск? Попробуйте воркейшн
- 5 «Спровоцировать» нетворкинг: как создавать связи, отдыхая
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2023
05 апреля 2023
05 апреля 2023