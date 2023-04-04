Российский сервис организации командировок Smartway купил агентство делового туризма Travelmart

Российский сервис организации командировок Smartway стал владельцем агентства делового туризма Travelmart. О сделке сообщил директор по развитию бизнеса Smartway Илья Вагнер на своей странице в Facebook*.

«Идея такая: на базе приобретаемых агентств построить сеть игроков со специализацией на сегментах, например — вахтовые перевозки, MICE и т. д. Все участники будут работать по единым контрактам с поставщиками, а также получат доступ к нашим финансовым инструментам, экспертизе и ИТ-возможностям», — сообщил Вагнер.

По его оценкам объем рынка бизнес-путешествий в России составляет минимум 600 млрд рублей и «пока еще нет ни одного действительно доминирующего игрока».

RB.RU обратился за дополнительными комментариями в Smartway. Согласно данным системы «Контур.Фокус», по состоянию на 9 декабря 2021 года ООО «Трэвелмарт» на 100% принадлежит Ивану Самошину.

В июле прошлого года Smartway также купил систему бронирования отелей A&A. Сообщалось, что сумма сделки составит от $3 до $5 млн в зависимости от результатов деятельности A&A, а Smartway за счет этой покупки займет 7,5% рынка делового туризма

Smartway на 51 % принадлежит компании «1С», сервис основал Максим Яремко.

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