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Доля малого и среднего бизнеса в экономике России сократилась до уровня 2015 года

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Доля малого и среднего бизнеса в экономике России в 2018 году опустилась до 20,2%, подсчитал Росстат. В 2017 году она составляла 22%. Данных за 2019 год пока нет, они будут опубликованы в конце текущего года.

Доля малого и среднего бизнеса в экономике России сократилась до уровня 2015 года

Объем ВВП в основных ценах в 2018 году оценивался в 93,6 трлн рублей. Исходя из этого, на малое и среднее предпринимательство (МСП) приходилось около 19 трлн рублей, подсчитали в РБК.

По данным Росстата и Минэкономразвития, вклад МСП в экономику рос с 2014 года. Тогда он составлял 19%, в 2015 году — 19,9%, в 2016  — 21,6%. Эти данные были обнародованы год назад, когда Росстат впервые раскрыл информацию о доле МСП в ВВП. 

Доля малого и среднего бизнеса в экономике России значительно ниже, чем у развитых стран, где она составляет 50% и более. В 2018 году Владимир Путин поручил довести вклад МСП в экономику до 40% к 2025 году.

Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпинимательство», по итогам  2019 году доля МСП в экономике должа составить до 22,9%, а в конце 2020 года — до 23,5%. Эту задача придется решать новому правительству Михаила Мишустина.

Перед правительством также стоит задача увеличить число занятых в МСП до 25 млн человек к концу 2024 года.

Изображение: Dooder / Shutterstock

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