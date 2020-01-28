Доля малого и среднего бизнеса в экономике России сократилась до уровня 2015 года

Доля малого и среднего бизнеса в экономике России в 2018 году опустилась до 20,2%, подсчитал Росстат. В 2017 году она составляла 22%. Данных за 2019 год пока нет, они будут опубликованы в конце текущего года.

Объем ВВП в основных ценах в 2018 году оценивался в 93,6 трлн рублей. Исходя из этого, на малое и среднее предпринимательство (МСП) приходилось около 19 трлн рублей, подсчитали в РБК.

По данным Росстата и Минэкономразвития, вклад МСП в экономику рос с 2014 года. Тогда он составлял 19%, в 2015 году — 19,9%, в 2016 — 21,6%. Эти данные были обнародованы год назад, когда Росстат впервые раскрыл информацию о доле МСП в ВВП.

Доля малого и среднего бизнеса в экономике России значительно ниже, чем у развитых стран, где она составляет 50% и более. В 2018 году Владимир Путин поручил довести вклад МСП в экономику до 40% к 2025 году.

Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпинимательство», по итогам 2019 году доля МСП в экономике должа составить до 22,9%, а в конце 2020 года — до 23,5%. Эту задача придется решать новому правительству Михаила Мишустина.

Перед правительством также стоит задача увеличить число занятых в МСП до 25 млн человек к концу 2024 года.

Изображение: Dooder / Shutterstock