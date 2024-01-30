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Почти 40% россиян готовы сменить профессию в 2024 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

75% россиян задумываются о смене специальности, 39% готовы сделать это уже сейчас, еще 36% — в течение трех лет. К таким выводам пришли аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру», с результатами ознакомился RB.RU.

Почти 40% россиян готовы сменить профессию в 2024 году

Главная причина смены специальности — желание больше зарабатывать. Этот ответ чаще называли молодые люди в возрасте 25-29 лет. Еще каждый пятый хотел бы начать получать удовольствие от работы. Больше всего это мотивирует респондентов в возрасте 51-55 лет.

По данным аналитиков, 36% граждан в возрасте 41-55 лет хотят войти в новую сферу, чтобы применить свои умения и навыки в актуальной области, которая больше соответствует личным интересам. 

При этом большинство респондентов понимают, что для перехода в другую сферу им придется чем-то пожертвовать. 47% готовы отказаться от привычного рабочего темпа и графика. Еще треть осознает, что предыдущий опыт может оказаться неактуальным в новом деле. 

48% опасаются, что могут потерять стабильность и уверенность в будущем. А 43% боятся неизвестности, каждый третий переживает, что новая профессия не оправдает вложенных усилий и денег. 

Более 50% респондентов считают, что привыкнут к новой профессии за полгода-год, каждому пятому для этого нужно меньше шести месяцев, почти 20% закладывают на адаптацию до трех лет.

Исследование проводилось в январе в городах-миллионниках среди экономически активного населения 25-55 лет. Выборка — 1955 человек. 

Фото на обложке: Unsplash

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