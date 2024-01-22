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«Смертность» бизнеса в России сократилась до восьмилетнего минимума

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Смертность» бизнеса в России сократилась до восьмилетнего минимума. В 2023 году количество закрытых предприятий уменьшилось на 9,3% год к году. Больше всего компаний закрылось в Петербурге.

«Смертность» бизнеса в России сократилась до восьмилетнего минимума

В 2023 году число закрытых коммерческих предприятий снизилось до минимума за последние 8 лет. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza. 

По итогам 2023 год в России закрылись 254 тыс. предприятий, что на 9,3% меньше, чем в 2022 году. Количество открытых компаний осталось почти неизменным и составило 242,5 тыс.

«По сравнению с 2022 годом закрытия предприятий сократились по всем категориям. Существеннее всего упало количество закрытых недействующих бизнесов  – на 40,1%», – отметили аналитики. 

Антирейтинг по «смертности» бизнеса возглавил Петербург. Во втором городе страны открылись 14 тыс. компаний, закрылись – 21,8 тыс. Убыль частного бизнеса в Петербурге составила 7,7 тыс. предприятий.

Фото на обложке: FOTOGRIN / Shutterstock

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