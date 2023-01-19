Bloomberg рассказал о смешивании российского сорта нефти с другими в Сингапуре для обхода санкций

Сравнительно недорогую российскую нефть смешивают с другими сортами и продают в обход санкций, выяснил Bloomberg. Схема реализуется в Сингапуре, где резко вырос спрос со стороны трейдеров и поставщиков на аренду резервуаров для хранения нефти и плавучих морских хранилищ.

Участники энергетического рынка смешивают нефть из России с другими сортами, что позволяет свободно продавать ее в обход антироссийских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

В Сингапуре с октября 2022 года растет спрос на резервуары для хранения нефти и плавучие морские хранилища. В них трейдеры и поставщики разбавляют относительно недорогую российскую нефть другими, более дорогими сортами, получая смешанный мазут. Реализация данной схемы позволяет участникам рынка получать до 20% больше прибыли.

По сведениями судоходной компании Vortexa Ltd, в декабре прошедшего года объем принятой сингапурскими терминалами российской нефти вырос вдвое по отношению к 2021 году.

Город-государство Сингапур запретило финансовым учреждениям работать с российскими юридическими лицами, но не вводило ограничений на импорт российской нефти.

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