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СМИ включили в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Правительство приняло решение о включении средств массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19. Также в перечень включили книгоиздательство, периодику, теле- и радиовещание.

СМИ включили в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

Представители медиа и полиграфии смогут воспользоваться следующими мерами господдержки:

  • полугодовая отсрочка по уплате всех видов налогов, кроме НДС;
  • отсрочка арендных платежей за использование недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной и частной собственности;
  • беспроцентные и льготные кредиты;
  • мораторий на банкротство и проведение проверок.

При этом представители малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на дополнительную поддержку. Например, прямые субсидии на выплату зарплаты сотрудникам и отсрочку по уплате страховых взносов.

Ранее предложение о включении СМИ в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей внесла Минкомсвязь.

Фото: qvist / Shutterstock

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