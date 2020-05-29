Правительство приняло решение о включении средств массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19. Также в перечень включили книгоиздательство, периодику, теле- и радиовещание.

СМИ включили в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей