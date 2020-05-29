СМИ включили в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство приняло решение о включении средств массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19. Также в перечень включили книгоиздательство, периодику, теле- и радиовещание.
«Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин.
Представители медиа и полиграфии смогут воспользоваться следующими мерами господдержки:
- полугодовая отсрочка по уплате всех видов налогов, кроме НДС;
- отсрочка арендных платежей за использование недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной и частной собственности;
- беспроцентные и льготные кредиты;
- мораторий на банкротство и проведение проверок.
При этом представители малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на дополнительную поддержку. Например, прямые субсидии на выплату зарплаты сотрудникам и отсрочку по уплате страховых взносов.
Ранее предложение о включении СМИ в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей внесла Минкомсвязь.
Фото: qvist / Shutterstock
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