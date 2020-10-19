Консолидация СМИ, отток журналистов, платные подписки — названы новые тенденции на рынке западных СМИ

Эксперты в сфере коммуникаций для бизнеса MA Family подготовили исследование, где назвали основные тенденции развития англоязычных СМИ в 2020 году. Среди них — слияния и поглощения изданий, отток авторов, платный доступ к новостному контенту. Об этом Rusbase сообщил представитель MA Family.

«Медиаиндустрия претерпевает радикальные изменения … Перемены начались с массового распространения Интернета. Сейчас они включают массовый переход на платный контент, а также рост публикаций с участием одного автора в блогах, новостных рассылках и подкастах», — говорится в исследовании.

Укрупнение изданий и отток репортеров

Изменения, в первую очередь, вызваны появлением новых моделей распространения информации, которые повышают конкуренцию в отрасли. Последняя ведет к двум новым тенденциям:

консолидации западных СМИ с помощью слияний и поглощений;

оттоку авторов.

Эксперты поясняют, что именно интернет стимулирует появление крупных медиа-конгломератов. Лучшая структура затрат объединенных СМИ позволяет им выдерживать ожесточающуюся конкуренцию. Так, в 2019 году были заключены 4 заметные сделки:

компания Vice приобрела Refinery29 примерно за $400 млн;

Vox Media купила New York Media, включая The Cut, Grub Street, Intelligencer, The Strategist и Vulture;

Group Nine приобрела PopSugar более чем за $300 млн;

Bustle поглотила Mic, Flavorpill, Inverse, Nylon и The Outline. Ранее она также купила The Elite Daily, The Zoe Report и Mic Network.

Зачастую оптимизация приобретенных активов в медиасреде приводит к увольнениям, уменьшению количества писателей в изданиях, в то время как оставшихся просят писать больше, говорится в исследовании. С 2008 по 2019 год в СМИ США было сокращено 27 тысяч рабочих мест.

В 2020 году к дополнительному росту увольнений в медиа привела пандемия:

в середине июня газета New York Times объявила об увольнении 68 человек, многие из которых работали в рекламном подразделении;

Fortune сократил 35 сотрудников, что составляет около 10% коллектива;

The Guardian уволил 180 сотрудников, в том числе 70 сотрудников редакционного отдела;

BBC объявил о провел сокращении 520 рабочих мест.

Поэтому современная ситуация в медиасреде характеризуется более жесткой конкуренцией между изданиями и репортерами.

«Теперь, если вы хотите поделиться объявлением с журналистами, … вам нужно выполнить домашнее задание, оценить, о чем пишут репортеры и что вам нужно сообщить, чтобы вас заметили», — отмечается в сообщении.

Эксперты добавляют, что сейчас репортеры хотят писать не только об интересных вещах, но и «о том, что надолго». Больше внимания будет уделяться двум типам контента:

важные и срочные новости: национальные, политические, экономические и другие. неизменно актуальная информация: углубленное изучение компаний и отраслей, аналитические статьи и рейтинги.

Платный доступ

Ещё одним воздействием Covid-19 на медиа-индустрию стало снижение доходов от рекламы. Поэтому зарубежные новостные сайты предпочитают «надежный и предсказуемый источник дохода» — платные подписки.

Quartz установил платный доступ 15 мая 2019 года;

Bloomberg запустил платную подписку 2 мая 2018 года;

Business Insider объявил о своем платном доступе 10 ноября 2017 года;

The Washington Post установила платную подписку 12 июня 2013 года;

New York Times запустила платный доступ 28 марта 2011 года;

Платный доступ Financial Times существует с 2002 года.

New York Times при этом является самой крупной медиа-компанией по подписке. Согласно последним данным, у компании сейчас больше цифровых подписчиков, чем у Wall Street Journal, Washington Post и 250 местных газет, вместе взятых, говорится в исследовании.

Недостаток доверия

Исследование показало, что 59% американцев не доверяют СМИ. Еще 38% могут вспомнить конкретный недавний инцидент, из-за которого они потеряли доверие к СМИ. Вместе с тем, люди доверяют личностям, то есть отдельным репортерам, ведущим и обозревателям.

Новые инструменты для работы с аудиторией

Ведение блогов и применение информационных рассылок позволяют авторам обходить традиционную работу на конкретное издание, чтобы напрямую обращаться к своей аудитории.

Например, сервисы подписки Substack, Revue, Ghost и платформы Patreon и Ko-Fi позволяют писателям напрямую монетизировать свои тексты благодаря лояльности читателей.

Еще одним независимым каналом распространения информации, например, через интервью стали подкасты. В текущем году более половины американцев слушали подкасты и примерно 32% слушают их ежемесячно, по сравнению с 26% годом ранее. Музыкальный интернет-сервис Spotify уже вложил в подкасты около $700 млн.

Итак, чтобы сегодня получить освещение события в СМИ, эксперты советуют помнить о: