Группа компаний ЦРТ внедрила функцию озвучивания статей в СМИ Rambler Group

Новости на нескольких медиа Rambler Group теперь можно не только прочитать, но и прослушать. Опция доступна на «Газете.ru», Lenta.ru и «Чемпионате». Функция работает с помощью синтеза речи на базе ИИ от группы компаний ЦРТ. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе разработчика.

Отмечается, что технология преобразовывает весь текст сообщения в речь, максимально близкую к человеческой, включая интонационные особенности.

«Особенность синтеза ЦРТ — в использовании сложных нейросетевых моделей для непрерывной генерации речевого аудиосигнала, глубокий синтаксический и лексический анализ текста, моделирование интонаций и дыхания, в том числе в коротких и вопросительных предложениях», — комментирует гендиректор ГК ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Так, у каждого материала на указанных ресурсах появилась кнопка «Прослушать новость». Она позволяет с помощью аудио ознакомиться с контентом издания. Сегодня опция доступна на всех цифровых устройствах, включая компьютеры, смартфоны и планшеты.

Функция озвучки вводилась поэтапно — с апреля 2020. Первой ее подключили на «Газете.Ru». По собственным данным, за первый месяц работы синтеза число прослушиваний материалов на ресурсе превысило 200 тысяч. Всего с момента запуска проекта такой возможностью воспользовались более 1 млн человек. При этом свыше 70% аудитории предпочитает обращаться к новой функции с мобильных устройств.

В сентябре на «Газете.Ru» также был запущен автоматизированный подкаст «Новости вслух». Каждые полчаса с помощью синтеза речи создается свежий аудиовыпуск новостей.

В ноябре в рамках масштабирования проекта озвучка новостей была запущена на Lenta.ru. И с 23 декабря функция активна на страницах спортивного издания «Чемпионат».

«Озвучка текстов стала логичным расширением возможностей для нашей аудитории ... Благодаря тому, что группа ЦРТ, как и мы, является частью экосистемы "Сбера", нам удается быстро масштабировать этот кейс на другие продукты», — отмечает заместитель гендиректора Rambler&Co по цифровой стратегии Антон Сучков.

Новости на «Газете.ru» и Lenta.ru читает мужской голос, на «Чемпионате» — женский.

Rambler Group — компания российской индустрии медиа и развлечений. Она объединяет медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko. По предоставленным данным, ежемесячная аудитория Rambler&Co составляет более 66 млн пользователей. В холдинг входят портал «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.Ru», «Афиша.Daily», «Чемпионат.com», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов.

Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе интеллектуальных речевых технологий и технологий распознавания лиц. По собственным данным, группа реализовала более 5 тысяч проектов с применением ИИ в 70 странах.

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