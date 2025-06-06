SMM-стратег Ткачук признался в проблемах с грамотностью и страхе перед поисковыми системами

«У меня есть проблемы с грамотностью, поэтому я часто "гуглю" слова, в правильном написании которых сомневаюсь», — написал предприниматель.

По словам Ткачука, он предпочитает проверять «ошибки» в режиме «инкогнито» в браузере.

«Так вот, я всегда открываю вкладку "инкогнито" в браузере, чтобы "погуглить" слово. Чтобы моя поисковая история не знала, что я туплю и могу перепроверять слова», — признался предприниматель.

SMM-стратег также предложил создать в нейросетях какой-то Stories-режим без сохранения истории, куда можно задавать стыдные вопросы, типа «почему небо голубое».

Алексей Ткачук — SMM-стратег, digital-блогер, создатель dnative, сооснователь maveteam.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что скрыть информацию о проблемах с грамотностью через режим инкогнито Ткачуку вряд ли удастся. Даже если человек думает, что «прячется», система продолжает его тихо записывать в цифровое досье.

«Режим инкогнито действительно не сохраняет историю на самом устройстве, но это не значит, что поисковик не знает, что именно вы искали. Как показал недавний скандал, некоторые поисковые системы собирают данные пользователей даже в приватном режиме — с помощью трекеров и связки разных каналов (например, через приложения на смартфоне). Например, Forbes писал, что "Яндекс" использовал такие методы, чтобы деанонимизировать пользователей Android», — пояснил Зверев.

По мнению эксперта, пример Алексея — это вариант цифровой уязвимости.

«Поисковик стал частью самооценки. Мы не хотим, чтобы в цифровом досье копились свидетельства слабостей, даже если эти данные нигде не всплывут. Все это влияет на восприятие себя. Что интересно, что стыд становится цифровым. Это не просто стыд "ошибиться", а страх быть зафиксированным в этой ошибке. Пусть даже автоматически. То есть Ткачук не боится, что его кто-то разоблачит. Он боится оставить цифровой след своего несовершенства. А потом берет и заявляет об этом публично», — констатировал эксперт.

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