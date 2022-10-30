Россия может столкнуться с дефицитом копченой рыбы

Из-за санкций российский рынок покинули около 80% поставщиков оборудования для копчения рыбы. Как считают представители отрасли, через пять лет может образоваться нехватка машин, а производство копченой рыбы снизится.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на запись заседания рабочей подгруппы по машинам и оборудованию для рыбоперерабатывающей промышленности при Минпромторге и комитета «Опоры России» по рыбохозяйственному комплексу, которое прошло в четверг.

Гендиректор ООО «Агрос», которое занимается производством оборудования для пищевой отрасли, Андрей Климов рассказал, что рыбу холодного копчения в России выпускают порядка 3,2 тысяч компаний, а производством оборудования для копчения занимаются «пять-семь» предприятий.

В аналогичном оборудовании нуждается и мясоперерабатывающая отрасль, из-за чего в рыбопереработке доля отечественных камер для копчения составляет всего 30%.

Дефицит оборудования ранее заполняли производители из Германии, Чехии, Польши и других стран, но из-за санкций, как отмечает Климов, «около 80% поставщиков оборудования ушли с российского рынка, а 20% оставшихся испытывают все возрастающие трудности с поставками оборудования».

По словам предпринимателя, средний возраст оборудования для копчения рыбы у российских компаний равен 10 годам, а средний срок службы машин — 15 лет.

«Пять лет — точка отсчета, когда возникнет дефицит, который будет увеличиваться из года в год», — сообщил Климов.

Как отметил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин, доля импорта оборудования для копчения из-за рубежа составляет 80%.

«Если вопрос с импортозамещением оборудования не будет решен, то сотни мелких перерабатывающих предприятий, ориентированных именно на внутренний спрос, могут закрыться или снизить объемы производства», — подчеркнул президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

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