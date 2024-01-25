SMS-бомберы атакают банки миллионами сообщений

SMS-бомберы во второй половине 2023 года атаковали банки на 20% чаще, чем в первом полугодии. Для этого они использовали логины и пароли из ранее утекших в сеть баз персональных данных (ПДД) и пытались войти по ним в банковские аккаунты клиентов.

Ущерб от такой атаки для банка может составлять до 2 млн рублей. В итоге затраты кредитных организаций на SMS-рассылки за последние полгода выросли в 1,5 раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на Servicepipe.

Атаки SMS-бомберов могут привести к перегрузке и выходу из строя систем, а также увеличивают расходы на оплату sms, отметил специалист компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

С их помощью мошенники также могут проверить актуальность контактов из украденной базы данных и даже заработать, добавил он. Злоумышленники чаще всего выбирают для таких атак банки и платежные сервисы, но иногда их целью становятся и частные лица: например, с помощью sms-бомберов злоумышленники пытаются взять на человека микрокредиты.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock