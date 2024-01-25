Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

SMS-бомберы атакают банки миллионами сообщений

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

SMS-бомберы во второй половине 2023 года атаковали банки на 20% чаще, чем в первом полугодии. Для этого они использовали логины и пароли из ранее утекших в сеть баз персональных данных (ПДД) и пытались войти по ним в банковские аккаунты клиентов.

SMS-бомберы атакают банки миллионами сообщений

Ущерб от такой атаки для банка может составлять до 2 млн рублей. В итоге затраты кредитных организаций на SMS-рассылки за последние полгода выросли в 1,5 раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на Servicepipe.

Атаки SMS-бомберов могут привести к перегрузке и выходу из строя систем, а также увеличивают расходы на оплату sms, отметил специалист компании F.A.C.C.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

С их помощью мошенники также могут проверить актуальность контактов из украденной базы данных и даже заработать, добавил он. Злоумышленники чаще всего выбирают для таких атак банки и платежные сервисы, но иногда их целью становятся и частные лица:  например, с помощью sms-бомберов злоумышленники пытаются взять на человека микрокредиты. 

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Разработчик ПО «Диасофт» намерен провести IPO в 2024 году
  2. 2 Apple купила 21 ИИ-стартап за последние 7 лет — почти в два раза больше, чем Google и Microsoft
  3. 3 Google оснастит браузер Chrome нейросетью
  4. 4 Binance призвала пользователей конвертировать российские рубли до 31 января
  5. 5 Мосбиржа переведет расписки Qiwi в третий уровень листинга

ВОЗМОЖНОСТИ

25 января 2024

Академия инноваторов

25 января 2024

Investment Readiness Accelerator

26 января 2024

Питч-марафон Разведки

Все ВОЗМОЖНОСТИ