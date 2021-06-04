Организаторы хакатона SMZ Hack 2.0 объявили победителей

Евгения Хрисанфова
Четыре финалиста хакатона SMZ Hack 2.0 представили сервисы для бизнеса и самозанятых.
Организаторы хакатона SMZ Hack 2.0 объявили победителейЕвгения Хрисанфова
Победителями стали:
- Платформа для самозанятых «Все Сам». По словам создателей, платформа помогает компаниям работать с самозанятыми, а самозанятым упрощать взаимодействие с заказчиками и Федеральной налоговой службой.
- Сервис DomID. Позволяет пользователям сдавать и арендовать жилье в сельской местности.
- «Умный маркет». Встраиваемый в маркетплейсы и агрегаторы сервис, который позволяет самозанятым продавать товары. По словам организаторов, команда получила заказ на доработку и запуск проекта от бизнеса.
- «Домашнее». Маркетплейс для фермеров, где они смогут продавать свои продукты.
Фото на обложке: Unsplash
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