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Организаторы хакатона SMZ Hack 2.0 объявили победителей

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Четыре финалиста хакатона SMZ Hack 2.0 представили сервисы для бизнеса и самозанятых.

Организаторы хакатона SMZ Hack 2.0 объявили победителей

Победителями стали:

  1. Платформа для самозанятых «Все Сам». По словам создателей, платформа помогает компаниям работать с самозанятыми, а самозанятым упрощать взаимодействие с заказчиками и Федеральной налоговой службой.
  2. Сервис DomID. Позволяет пользователям сдавать и арендовать жилье в сельской местности.
  3. «Умный маркет». Встраиваемый в маркетплейсы и агрегаторы сервис, который позволяет самозанятым продавать товары. По словам организаторов, команда получила заказ на доработку и запуск проекта от бизнеса.
  4. «Домашнее». Маркетплейс для фермеров, где они смогут продавать свои продукты.

Фото на обложке: Unsplash

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