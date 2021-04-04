Snapchat заподозрили в попытках обойти правила конфиденциальности Apple

Snapchat изучила методы отслеживания поведения людей, следует из внутреннего отчета компании. Эту информацию изданию подтвердили источники, знакомые с ситуацией. Компания обращалась за помощью к третьей стороне. Полученную информацию сопоставляли с информацией из внутренней базы данных пользователей Snapchat. Это было нужно, чтобы следить за пользователями.

Об отчете стало известно на фоне подготовки Apple к релизу новой политики конфиденциальности. Согласно правилам, компания будет спрашивать, согласны ли пользователи на отслеживание приложениями — в случае отказа приложениям будет запрещено это делать.

Snapchat в комментарии The Financial Times подтвердила, что изучает методы отслеживания поведения пользователей с помощью сторонних сервисов. Однако компания намерена прекратить эту работу после вступления в силу новых правил конфиденциальности Apple. Реклама должна уважать право пользователей на конфиденциальность, отметили в Snapchat.

Ожидается, что правила Apple окажут огромное влияние на рынок цифровой рекламы. Сейчас он во многом ориентируется на поведение людей в приложениях и на сайтах, отслеживая эту информацию, для более точного таргетинга рекламы. В случае, если большинство пользователей iPhone откажутся от отслеживания, это может отрицательно повлиять на доходы от рекламы крупных социальных сетей. Facebook сообщил, что новая политика Apple может на 50% сократить доходы Audience Network — сети, с помощью которой персонализируется реклама в сторонних приложениях.

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