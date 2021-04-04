Snapchat заподозрили в попытках обойти правила конфиденциальности Apple

Snapchat изучал способы обойти новые правила конфиденциальности Apple, которые запрещают приложениям отслеживать пользователей без их согласия, пишет The Financial Times.
Snapchat изучила методы отслеживания поведения людей, следует из внутреннего отчета компании. Эту информацию изданию подтвердили источники, знакомые с ситуацией. Компания обращалась за помощью к третьей стороне. Полученную информацию сопоставляли с информацией из внутренней базы данных пользователей Snapchat. Это было нужно, чтобы следить за пользователями.
Об отчете стало известно на фоне подготовки Apple к релизу новой политики конфиденциальности. Согласно правилам, компания будет спрашивать, согласны ли пользователи на отслеживание приложениями — в случае отказа приложениям будет запрещено это делать.
Snapchat в комментарии The Financial Times подтвердила, что изучает методы отслеживания поведения пользователей с помощью сторонних сервисов. Однако компания намерена прекратить эту работу после вступления в силу новых правил конфиденциальности Apple. Реклама должна уважать право пользователей на конфиденциальность, отметили в Snapchat.
Ожидается, что правила Apple окажут огромное влияние на рынок цифровой рекламы. Сейчас он во многом ориентируется на поведение людей в приложениях и на сайтах, отслеживая эту информацию, для более точного таргетинга рекламы. В случае, если большинство пользователей iPhone откажутся от отслеживания, это может отрицательно повлиять на доходы от рекламы крупных социальных сетей. Facebook сообщил, что новая политика Apple может на 50% сократить доходы Audience Network — сети, с помощью которой персонализируется реклама в сторонних приложениях.
Фото: Ononymous Phtographer / Shutterstock
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