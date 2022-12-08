Snapchat стал самым скачиваемым приложением в России

Snapchat без очевидных причин стал самым популярным у россиян приложением. Всего за один день мессенджер поднялся на более чем 50 позиций в рейтинге самых скачиваемых на iOS приложений, хотя долгое время не поднимался выше 80 строчки.

О попадании мессенджера Snapchat на первую строчку в рейтинге самых скачиваемых на iOS приложений в России пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков из data.ai.

Snapchat долгое время не поднимался выше 80 позиции в рейтинге, однако в воскресенье 4 декабря неожиданно стал его лидером, поднявшись за день на 55 строк вверх и заняв первое место. В понедельник 5 декабря Snapchat уступил лидерство, но на момент публикации материала остается в топ-10 самых скачиваемых приложений.

Snapchat могу получить такую высокую популярность после новости о том, что похожее приложение – мессенджер Zenly – прекратит работу в течение двух месяцев. Оба приложения принадлежат американской Snap Inc., компания предложила пользователям Zenly перейти в Snapchat.

Snap Inc. закрывает мессенджер Zenly для сокращения расходов, об этом гендиректор корпорации заявил в августе 2022 года.

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