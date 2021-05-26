Техно-лаборатория Snark.art закрыла seed-раунд c инвестициями $1,5 млн

Платформа по продаже NFT-искусства Snark.art привлекла инвестиции в размере $1,5 млн, лидером раунда стал фонд Alphemy Capital, поддерживающий крипто-стартапы.

Главным отличием Snark.art от аналогичных платформ является ее подход к работе с деятелями «традиционного» искусства – стартап адаптирует их к NFT как к новой площадке для творчества, говорят в компании. Также у Snark.art есть собственный продакшн, через который авторы проекта поддерживают начинающих художников.

«Каждый дроп технологической лаборатории проходит тщательный кураторский отбор: от момента попадания на платформу до анализа peace of art и его продажи», – отметили в Snark.art.

«Платформа Snark.art предназначена для тех, кто устал от огромного потока NFT без кураторского отбора. Мы верим, что блокчейн способен трансформировать искусство, а оно в свою очередь стимулировать инновации и продвигать пользование крипто-технологиями на новый уровень», – подчеркнул CEO Snark.art Андрей Алехин.

В апреле 2021 года стартап помог VFX-художнику Данилу Криворучко спродюсировать 3D-персонажей для Ksoids – NFT-коллекции персонажей, объем продаж которой составил более чем 175 ETH.

Также стартап совместно с Ив Суссман разработали и реализовали проект 89 Seconds Atomized. Это видеоинсталляция художницы, которую платформа разделила на 2304 отдельных NFT размером 20х20 пикселей.

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Фото на обложке: Snark.art