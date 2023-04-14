Жители СНГ потеряли $5 млрд в криптовалютных пирамидах за три года

За последние три года криптовалютные пирамиды нанесли ущерб пользователям из СНГ в размере $5 млрд. При этом, количество таких мошеннических схем увеличивается с каждым годом, а процент скам-проектов, связанных именно с криптовалютой, вырос с 16% до 58%.
Согласно исследованию сервиса безопасности цифровых активов «ШАРД», ущерб от крупных криптовалютных пирамид в странах СНГ достиг отметки в $5 млрд за три года. Аналитики сообщают, что количество мошеннических схем в 2020 году составило 222, в 2021 году - 871, а уже в 2022 году — более 2000 пирамид.
Самой крупной криптовалютной пирамидой стала «Финико». По подсчетам экспертов, ущерб от деятельности проекта составил рекордные $4,6 млрд. Суть пирамиды заключалась в вовлечении новых пользователей в процесс торговли криптовалютами (реферальные программы) — организаторы обещали участникам «Финико» 5% доходности в день.
Большая часть украденных таким образом средств выводится через популярные биржи и торговые сервисы — лишь небольшая часть активов остается на холодных кошельках мошенников. Несмотря на то, что существуют инициативные группы пострадавших и возбуждаются уголовные дела, вопрос о возмещении ущерба редко решается в пользу пострадавших.
В качестве критериев, позволяющих определить криптопирамиду, эксперты приводят следующий список:
- Гарантии высокой доходности, обещания ежемесячной прибыли.
- Привлечение пользователей через реферальные программы.
- Отсутствие лицензий и даже юридических лиц для привлечения к ответственности.
- Использование медийных личностей для рекламы проекта и привлечения новых инвесторов.
- Сбор средств в криптовалюте для усложнения отслеживания и контроля платежей.
- Отсутствие четкого объяснения технологии проекта или способа проверки ее работоспособности.
- Отсутствие прозрачности в распределении прибыли и расплывчатые описания деятельности компании.
- Агрессивные рекламные кампании.
Фото на обложке: Gaurav D Lathiya /
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