Производитель батончиков Snickers извинился перед китайскими клиентами за неудачную рекламу

Американская компания-производитель шоколадных батончиков Mars Wrigley извинилась перед китайскими клиентами за новую рекламу Snickers, в которой назвала Тайвань «страной». Маркетинговый материал спровоцировал скандал в китайских соцсетях.

Как сообщает Reuters, компания выпустила лимитированную серию батончиков, отметив, что продукция доступна только в таких «странах», как Южная Корея, Малайзия и Тайвань.

Видео и изображения с рекламой стали вирусными в китайской платформе микроблогов Weibo, вызвав негодование местной общественности. Административный статус острова является конфликтным вопросом в политике Китая.

В пятницу американская компания опубликовала извинения в своем аккаунте Snickers China Weibo и заявила, что маркетинговые материалы были изменены.

«Mars Wrigley уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и ведет свою деятельность в строгом соответствии с местными законами и правилами», — говорится в сообщении.

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