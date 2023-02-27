Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами предложили снизить в несколько раз

Лимит бесплатных банковских переводов между принадлежащих одному человеку счетами предложили снизить в несколько раз. Сейчас обсуждается предельная сумма в 1,4 млн рублей в месяц, банки выступили с инициативой урезать ее до 300-600 тыс. рублей.

Российские банки выступили с инициативой снизить предельную сумму банковских переводов между счетами, принадлежащими одному человеку, с 1,4 млн рублей в месяц до 300-600 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников с финансового рынка.

Издание отмечает, что за значительное снижение лимита выступают прежде всего крупные государственные банки (Сбербанк и ВТБ), не желающие терять доход с комиссионных сборов за переводы. Возможный недополученный заработок с этой статьи банки оценили в 300-900 млн рублей в год.

Банк России предложил установить лимит на бесплатные переводы в 1,4 млн рублей. Законопроект о потолке в эту сумму прошел первое чтение в Госдуме в декабре 2022 года.

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