Лимит бесплатных банковских переводов между своими счетами предложили снизить в несколько раз

Лимит бесплатных банковских переводов между принадлежащих одному человеку счетами предложили снизить в несколько раз. Сейчас обсуждается предельная сумма в 1,4 млн рублей в месяц, банки выступили с инициативой урезать ее до 300-600 тыс. рублей.
Российские банки выступили с инициативой снизить предельную сумму банковских переводов между счетами, принадлежащими одному человеку, с 1,4 млн рублей в месяц до 300-600 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух источников с финансового рынка.
Издание отмечает, что за значительное снижение лимита выступают прежде всего крупные государственные банки (Сбербанк и ВТБ), не желающие терять доход с комиссионных сборов за переводы. Возможный недополученный заработок с этой статьи банки оценили в 300-900 млн рублей в год.
Банк России предложил установить лимит на бесплатные переводы в 1,4 млн рублей. Законопроект о потолке в эту сумму прошел первое чтение в Госдуме в декабре 2022 года.
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