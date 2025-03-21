Набиуллина оценила вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ведомства заявила, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки уменьшилась. Однако окончательное решение будет зависеть от темпов снижения инфляции, передает ТАСС ее слова.

Инфляция и денежно-кредитная политика. «Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что замедление роста цен происходит благодаря жесткой денежно-кредитной политике, улучшению рыночных настроений и укреплению рубля. «Тем не менее, ценовое давление остается высоким, а инфляционные ожидания — повышенными. Это означает, что нам требуется в течение длительного времени сохранять жесткие денежно-кредитные условия», — подчеркнула глава ЦБ.

Динамика кредитования. Набиуллина также обратила внимание на изменения в кредитовании. Наиболее заметное замедление, говорит она, наблюдается в потребительских кредитах, особенно в необеспеченном сегменте. Корпоративное кредитование растет сдержанно, но его динамика была «зашумлена» повышенными бюджетными расходами в начале года, сказала Набиуллина. Она добавила, что многие компании направляют полученные от бюджета средства на погашение ранее взятых кредитов, в связи с чем данные будут более объективными по итогам второго квартала.

На заседании 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Снижение ставки не обсуждалось. Она остается на этом уровне с октября 2024 года — регулятор не стал ее менять на заседаниях в декабре и феврале.

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