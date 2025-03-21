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Набиуллина оценила вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ведомства заявила, что вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки уменьшилась. Однако окончательное решение будет зависеть от темпов снижения инфляции, передает ТАСС ее слова.

Набиуллина оценила вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки
  1. Новости

Инфляция и денежно-кредитная политика. «Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что замедление роста цен происходит благодаря жесткой денежно-кредитной политике, улучшению рыночных настроений и укреплению рубля. «Тем не менее, ценовое давление остается высоким, а инфляционные ожидания — повышенными. Это означает, что нам требуется в течение длительного времени сохранять жесткие денежно-кредитные условия», — подчеркнула глава ЦБ.

Динамика кредитования. Набиуллина также обратила внимание на изменения в кредитовании. Наиболее заметное замедление, говорит она, наблюдается в потребительских кредитах, особенно в необеспеченном сегменте. Корпоративное кредитование растет сдержанно, но его динамика была «зашумлена» повышенными бюджетными расходами в начале года, сказала Набиуллина. Она добавила, что многие компании направляют полученные от бюджета средства на погашение ранее взятых кредитов, в связи с чем данные будут более объективными по итогам второго квартала.

  • На заседании 21 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Снижение ставки не обсуждалось. Она остается на этом уровне с октября 2024 года — регулятор не стал ее менять на заседаниях в декабре и феврале.

Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / FOTODOM

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