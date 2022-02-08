«Ситимобил» и «AliExpress Россия» запустили бесплатный прокат снегокатов в Москве

«Ситимобил» и «AliExpress Россия» открыли бесплатный сервис аренды снегокатов в одном из крупнейших парков Москвы. Первая точка расположена в «Сокольниках», она будет работать до 20 февраля включительно. Об этом RB.RU сообщили в «Ситимобил».

Точка проката находится в Саду астрономов на главной аллее парка. Снегокаты выдаются бесплатно при условии залога — его вернут после окончания аренды. В качестве залога можно оставить 3 тыс. рублей или ценную вещь.

Один снегокат можно взять в аренду на один час, при этом ограничений по числу сеансов нет. В феврале точка проката будет работать каждый день с 9:00 до 17:00.

Всего в «Сокольниках» доступно 20 взрослых и 10 детских моделей снегокатов. После каждого сеанса снегокаты будут обработаны санитайзерами.

Пилотный проект позволит оценить спрос на такой вид городского зимнего транспорта.

По данным «AliExpress Россия», продажи зимних средств передвижения от российских продавцов во второй половине января выросли в 7,4 раза. Самые популярные товары в этой категории — снегокаты и тюбинги-ватрушки из тента. Стоимость самых востребованных моделей составляет от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.

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Фото: «Ситимобил»