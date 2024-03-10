В 2023 году россияне сняли с банковских карт 33,3 трлн рублей — это рекорд за последние 10 лет

В 2023 году в России физические лица сняли с карт 33,3 трлн рублей — это рекорд за последние 10 лет минимум. Показатель выше аналогичного за 2022 год на 13%, что говорит о росте востребованности наличных средств. Для сравнения — даже с 2021 года объемы снятия наличных с карт увеличились к следующему году лишь на 6%.

Максимум наличных россиян сняли со счетов пластиковых карт в четвертом квартале 2023 года — 9,2 трлн рублей, согласно данным ЦБ, на которые ссылается РБК. При этом общий объем операций по картам физлиц в РФ в 2023 году достиг 167 трлн рублей (+12% год к году).

Рост переводов с карты на карту при этом снизился: если с 2014 года количество транзакций прирастало на 23-77% год к году, то с 2022 по 2023 гг. подъем составил всего 8%.

Следует уточнить, что в аналитике не подсчитываются данные по переводам посредством СБП. И эксперты прямо указывают: «снижение темпов роста переводов с карты на карту является логичным результатом развития СБП, которая сделала денежные переводы более удобными».

Помимо прочего в исследовании отмечается, что 54,4 трлн рублей (+16% год к году) было потрачено с карт на оплату товаров и услуг, а объем операций юрлиц традиционно сократился (в 2023 году — на 15,7% до 4,7 трлн рублей).

Среди причин популярности наличных эксперты выделяют стремление в ситуации неопределенности держать деньги при себе, неудобство использования карт в заграничных поездках (в результате санкций), сложности трансграничных переводов, усиление контроля за движением средств, специфику экономики новых регионов и рост розничной торговли без использования терминалов.

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