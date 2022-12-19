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Магазины L'Occitane вновь переименуют

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Магазины французской компании L'Occitane с лета работали в России под вывеской «Л'Окситан». Головной компании брендинг на кириллице не понравился, поэтому российскому юрлицу пришлось зарегистрировать новое название.

Магазины L'Occitane вновь переименуют

В декабре «Л’Окситан Рус» подал две заявки на регистрацию товарных знаков SoBeautiful и «СоуБьютифул». Это название встречается в некоторых разделах на сайте российского онлайн-магазина и в доменах электронных адресов сотрудников компании, узнал «Коммерсантъ».

В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены предположили, что после переименования «Л’Окситан» может потерять часть клиентов, если те решат, что компания ушла с рынка. Специалист Franshiza.ru Анна Рождественская подчеркнула, что в случае запрета на использование отдельных элементов оформления магазинов российской компании придется менять интерьер торговых точек.

L'Occitane не работала в России с середины апреля. В этот день деятельность всех магазинов и интернет-продажи были приостановлены. L'Occitane начала менять вывески в торговых центрах на «Л`Окситан» в середине мая.

После переименования летом в «Л'Окситан» в сети заверили, что ассортимент товаров не изменится после переименования, а поставки будут стабильными. Любые бонусы и преференции в том числе по специальным картам покупателей продолжат действовать.

Фото на обложке: L'Occitane

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