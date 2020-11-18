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СОБА запустил Всемирную неделю предпринимательства

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 16 по 20 ноября Союз организаций бизнес-ангелов проводит Всемирную неделю предпринимательства — серию лекций, мастер-классов и дискуссий о проблемах бизнеса. Мероприятия состоятся в онлайн-формате, участие бесплатное.

СОБА запустил Всемирную неделю предпринимательства

К участию приглашаются предприниматели, основатели стартапов и студенты. Эксперты вместе с участниками разберут следующие темы:

  • взаимодействие промышленных компаний с малым бизнесом;
  • управленческая отчетность;
  • поиск инвестиций в кризис;
  • запуск бизнеса студентами и другие.

Среди спикеров:

  • Луиза Александрова, директор по развитию СОБА;
  • Ирина Львова, заместитель директора Акселератора ИТМО;
  • Михаил Ионин, бизнес-ангел, председатель менторского совета СОБА.
  • Эдуард Москаленко, управляющий партнер Фонда развития инноваций УрФУ и другие специалисты.

Участникам будут доступны записи трансляций. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Фото на обложке: marvent / Shutterstock

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