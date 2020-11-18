СОБА запустил Всемирную неделю предпринимательства

С 16 по 20 ноября Союз организаций бизнес-ангелов проводит Всемирную неделю предпринимательства — серию лекций, мастер-классов и дискуссий о проблемах бизнеса. Мероприятия состоятся в онлайн-формате, участие бесплатное.

К участию приглашаются предприниматели, основатели стартапов и студенты. Эксперты вместе с участниками разберут следующие темы:



взаимодействие промышленных компаний с малым бизнесом;

управленческая отчетность;

поиск инвестиций в кризис;

запуск бизнеса студентами и другие.

Среди спикеров:

Луиза Александрова , директор по развитию СОБА;

, директор по развитию СОБА; Ирина Львова , заместитель директора Акселератора ИТМО;

, заместитель директора Акселератора ИТМО; Михаил Ионин , бизнес-ангел, председатель менторского совета СОБА.

, бизнес-ангел, председатель менторского совета СОБА. Эдуард Москаленко, управляющий партнер Фонда развития инноваций УрФУ и другие специалисты.

Участникам будут доступны записи трансляций. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Фото на обложке: marvent / Shutterstock