СОБА запустил Всемирную неделю предпринимательства

Евгения Хрисанфова
С 16 по 20 ноября Союз организаций бизнес-ангелов проводит Всемирную неделю предпринимательства — серию лекций, мастер-классов и дискуссий о проблемах бизнеса. Мероприятия состоятся в онлайн-формате, участие бесплатное.
СОБА запустил Всемирную неделю предпринимательстваЕвгения Хрисанфова
К участию приглашаются предприниматели, основатели стартапов и студенты. Эксперты вместе с участниками разберут следующие темы:
- взаимодействие промышленных компаний с малым бизнесом;
- управленческая отчетность;
- поиск инвестиций в кризис;
- запуск бизнеса студентами и другие.
Среди спикеров:
- Луиза Александрова, директор по развитию СОБА;
- Ирина Львова, заместитель директора Акселератора ИТМО;
- Михаил Ионин, бизнес-ангел, председатель менторского совета СОБА.
- Эдуард Москаленко, управляющий партнер Фонда развития инноваций УрФУ и другие специалисты.
Участникам будут доступны записи трансляций. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Фото на обложке: marvent / Shutterstock
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