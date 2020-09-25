СМИ: Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Телеведущая Ксения Собчак расторгла договор о покупке долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон». Также от сделки отказалась Елена Соглаева, жена бывшего вице-президента «Роснефти» Игоря Соглаева. Собчак должна была получить в компаниях 40%, Соглаева — 10%. Об этом пишут «Ведомости».

Собчак не удалось зарегистрировать право на долю в группе компаний «Монерон», куда входит КУК и «Монерон».

До прошлого года «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон» считались крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке. Квоты компаний достигали 19 тысяч тонн. Это больше 20% от всей добычи краба в России. Суммарная выручка компаний в 2019 году превысила 17 млрд рублей, чистая прибыль составила 9,6 млрд рублей.

В марте Собчак и Соглаева заключили соглашения о приобретении компаний. Планировалось расширить бизнес через покупку других компаний по добыче крабов как на Дальнем Востоке, так и в Северном рыбохозяйственном бассейне. Соглаев должен был заняться стратегическим управлением, Собчак должна была стать финансовым инвестором.

Спустя две недели после заключения сделок Южно-Сахалинский городской суд наложил арест на активы «Курильского универсального комплекса» и «Монерона». Сделано это было в связи с уголовными делами против сооснователя компаний Олега Кана. Его обвиняют в контрабанде крабов и убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко.

Как рассказал изданию Соглаев, процесс затянулся. Из-за ареста имущества компаний налоговая так и не смогла их зарегистрировать. Собчак также сослалась на трудности с регистрацией.

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