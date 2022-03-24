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Сергей Собянин предложил правительству отменить избыточные требования к такси

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил правительству отменить часть обязательных требований к такси. В частности, предлагается отказаться от послерейсовых медицинских осмотров водителей и другие меры.

Сергей Собянин предложил правительству отменить избыточные требования к такси

Собянин попросил премьер-министра Михаила Мишустина отменить для общественного транспорта и такси избыточные требования или смягчить их, сообщили «Ведомости».

Согласно экономической оценке правительства Москвы, это может дать серьезный положительный финансовый эффект для развития регионов РФ. Для транспортной сферы в целом, в том числе услуг такси, он оценивается в 17,1-29,7 млрд рублей в год для столицы и в 156-233 млрд рублей в целом по стране.

В частности, предлагается отменить проведения обязательных послерейсовых медицинских осмотров водителей автобусов и такси. Медосмотры нужно сохранить только перед рейсом, считают в мэрии.

Кроме того, в московской мэрии считают лишним предрейсовую проверку технического состояния автомобилей такси, возраст которых менее двух лет.

На фоне дефицита бумаги в стране также предлагается отказаться от использования путевых листов. Путевые листы в правительстве Москвы назвали бессмысленным инструментом контроля, поскольку сотрудник ГИБДД не может на дороге проверить реальность медосмотра и контроля техсостояния автомобиля.

Помимо этого предлагается отменить еще ряд, по мнению мэрии, избыточных требований. Среди них обязательное наличие техсредств транспортной безопасности (сигнализации, контроля доступа, видео- и аудиозаписи, связи, оповещения и др.) и паспортов безопасности. 

Фото на обложке: Philip Lange / Shutterstock

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