Сергей Собянин предложил правительству отменить избыточные требования к такси

Согласно экономической оценке правительства Москвы, это может дать серьезный положительный финансовый эффект для развития регионов РФ. Для транспортной сферы в целом, в том числе услуг такси, он оценивается в 17,1-29,7 млрд рублей в год для столицы и в 156-233 млрд рублей в целом по стране.

В частности, предлагается отменить проведения обязательных послерейсовых медицинских осмотров водителей автобусов и такси. Медосмотры нужно сохранить только перед рейсом, считают в мэрии.