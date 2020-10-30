Сергей Собянин продлил ограничительные меры в Москве до конца ноября

Анна Оленькова
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Так, режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем блоге.
Сергей Собянин продлил ограничительные меры в Москве до конца ноябряАнна Оленькова
О каких мерах рассказал Собянин:
- Со 2 по 8 ноября школьники 6-11 классов продолжат учиться дистанционно.
- Детские досуговые организации и учреждения дополнительного образования будут закрыты до 29 ноября.
- Требование перевести на удаленку 30% сотрудников будет действовать до 29 ноября. Следить за его соблюдением будут городские контрольные органы.
- До конца ноября сохраняется домашний режим для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
- Система чек-инов в ночных заведениях будет действовать до 29 ноября.
- Никаких послаблений масочного и перчаточного режима не будет.
По словам мэра, на сегодняшний день нет необходимости вводить новые ограничения. В то же время смягчение действующих ограничений является преждевременным. Это может привести к дестабилизации ситуации.
Собянин отметил, что на удаленку перешли больше 1,22 млн человек. В результате число пассажиров в общественном транспорте снизилось на 40% по сравнению с обычным уровнем.
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