Собянин допустил введение нового локдауна из-за отказа бизнеса прививать сотрудников от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в городе придется ввести новый локдаун, если компании, которые должны организовать вакцинацию от коронавируса своих сотрудников, откажутся это делать.

«Не будет вакцинации — не будет нормальной работы. Первый удар, который придется, — как раз по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации: торговля, услуги, общепит рестораны и кафе. Если они сами не организуют, не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой — локдаун. Полное закрытие», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24», фрагмент которого опубликован на YouTube.

Собянин добавил, что власти пытаются избежать введение локдауна, делают это «дорогой ценой». Он отметил, что несмотря на внешнее улучшение ситуации с коронавирусом, она продолжает оставаться тяжелой. За улучшение отвечает не только город, но и руководители компаний, сказал Собянин.

Сейчас в Москве вакцинируют около 110 тысяч человек в сутки, сказал Собянин.

В июне было выпущено постановление главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации как минимум 60% работников сферы услуг, торговли, общепита и других обоими компонентами до 15 августа. Вслед за Москвой аналогичное требование ввели некоторые другие регионы.

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Фото: Aleksandr Gaidashev / Shutterstock