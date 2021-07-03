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Собянин пообещал гранты бизнесу за соблюдение режима QR-кодов и вакцинацию

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первые 100 предприятий столицы, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты. Кроме того, на финансовую помощь могут рассчитывать рестораны и кафе, добросовестно соблюдавшие режим QR-кодов.

Собянин пообещал гранты бизнесу за соблюдение режима QR-кодов и вакцинацию

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге подвел промежуточные итоги запущенной системы оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города, отметил градоначальник.

По его словам, огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 городских предприятий. 

Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы, власти Москвы решили выдать первым 100 предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев. Однако размер гранта не может превышать 5 млн руб.

Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

«Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19. Подробные условия обеих акций поддержки бизнеса будут объявлены в ближайшее время», — подчеркнул Собянин. 

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Фото: vampy1/Depositphotos

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