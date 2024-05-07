Инженерный хакатон SoC Design Challenge подвел итоги

На площадке НИУ МИЭТ в третий раз прошел хакатон SoC Design Challenge, в рамках которого участникам предстояло решить практические задачи маршрута проектирования систем на кристалле (СнК). За победу боролись более 260 участников из 16 городов.

Организаторы SoC Design Challenge — российский производитель ИТ-оборудования YADRO и Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ). Это ежегодное мероприятие, направленное на вовлечение студентов в прикладные исследования и разработки в области электроники, а также развитие у обучающихся навыков проектирования современных сложно-функциональных блоков и систем на кристалле.

Участники хакатона соревновались в решении практических задач маршрута проектирования по четырем направлениям:

«Функциональная верификация»;

«Системное программирование»;

«Топологическое проектирование»;

«RTL-проектирование» и «RTL-проектирование PRO».

«В этом году мы получили более 450 заявок от студентов из России и Беларуси. В результате отбора участниками мероприятия стало 263 человека, что значительно превышает масштабы предыдущих мероприятий. Более 45 участников приехали к нам из Санкт-Петербурга, большая делегация представляла Иннополис из Татарстана, а также Минск. В рамках пяти инженерных треков студенческие команды решали практические проблемы в области разработки современных микропроцессоров, пробовали свои силы в задачах RTL-разработки, системного программирования, верификации и топологического проектирования. Благодаря таким мероприятиям можно наглядно убедиться в том, что молодые российские инженеры готовы к решению интересных амбициозных задач», — отметил проректор по инновационному развитию МИЭТ Алексей Переверзев.

Работы оценивали эксперты-разработчики YADRO, сотрудники, преподаватели и аспиранты НИУ МИЭТ. Победители и призеры хакатона получили ценные призы (в треке «RTL-проектирование PRO» — денежные призы), до 100 баллов в зачет индивидуальных достижений при поступлении в магистратуру университета, а также возможность пройти собеседование на летнюю стажировку YADRO Импульс без отбора по резюме..

Отметим, что миэтовцы в этом году вошли в число призеров и победителей во всех пяти треках соревнования.

Фото на обложке: НИУ МИЭТ

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