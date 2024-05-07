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Инженерный хакатон SoC Design Challenge подвел итоги

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

На площадке НИУ МИЭТ в третий раз прошел хакатон SoC Design Challenge, в рамках которого участникам предстояло решить практические задачи маршрута проектирования систем на кристалле (СнК). За победу боролись более 260 участников из 16 городов.

Инженерный хакатон SoC Design Challenge подвел итоги

Организаторы SoC Design Challenge — российский производитель ИТ-оборудования YADRO и Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ). Это ежегодное мероприятие, направленное на вовлечение студентов в прикладные исследования и разработки в области электроники, а также развитие у обучающихся навыков проектирования современных сложно-функциональных блоков и систем на кристалле. 

 

 

Участники хакатона соревновались в решении практических задач маршрута проектирования по четырем направлениям:

  • «Функциональная верификация»;
  • «Системное программирование»;
  • «Топологическое проектирование»;
  • «RTL-проектирование» и «RTL-проектирование PRO».

«В этом году мы получили более 450 заявок от студентов из России и Беларуси. В результате отбора участниками мероприятия стало 263 человека, что значительно превышает масштабы предыдущих мероприятий. Более 45 участников приехали к нам из Санкт-Петербурга, большая делегация представляла Иннополис из Татарстана, а также Минск. В рамках пяти инженерных треков студенческие команды решали практические проблемы в области разработки современных микропроцессоров, пробовали свои силы в задачах RTL-разработки, системного программирования, верификации и топологического проектирования. Благодаря таким мероприятиям можно наглядно убедиться в том, что молодые российские инженеры готовы к решению интересных амбициозных задач», — отметил проректор по инновационному развитию МИЭТ Алексей Переверзев.

 

 

Работы оценивали эксперты-разработчики YADRO, сотрудники, преподаватели и аспиранты НИУ МИЭТ. Победители и призеры хакатона получили ценные призы (в треке «RTL-проектирование PRO» — денежные призы), до 100 баллов в зачет индивидуальных достижений при поступлении в магистратуру университета, а также возможность пройти собеседование на летнюю стажировку YADRO Импульс без отбора по резюме..

Отметим, что миэтовцы в этом году вошли в число призеров и победителей во всех пяти треках соревнования.

Фото на обложке: НИУ МИЭТ

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