Форум по информационной безопасности SOC-Форум Live пройдет онлайн

Евгения Хрисанфова
1 декабря состоится онлайн-форум по теме кибербезопасности SOC-Форум Live. В программе — дискуссии, викторины, мастер-класс, онлайн-стендап и другие форматы. Участие бесплатное, необходима регистрация.
Форум по информационной безопасности SOC-Форум Live пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
В прямом эфире эксперты форума обсудят:
- новый мир и безопасность;
- тренды кибератак и современные угрозы;
- управление событиями информационной безопасности;
- технологическая база центра оперативного управления ИБ;
- изменения во время удаленной работы и другие темы.
Среди спикеров — специалисты по информационной безопасности:
- Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», генеральный директор «Ростелеком-Солар»;
- Александр Черныхов, ведущий эксперт информационной безопасности КРОК;
- Алексей Качалин, управляющий директор департамент кибербезопасности блока «Сервисы» Сбербанка;
- Александр Бондаренко, генеральный директор R-Vision;
- Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по безопасности компании Cisco, и другие эксперты.
Подробности программы и регистрация доступны на сайте.
Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock
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