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Форум по информационной безопасности SOC-Форум Live пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

1 декабря состоится онлайн-форум по теме кибербезопасности SOC-Форум Live. В программе — дискуссии, викторины, мастер-класс, онлайн-стендап и другие форматы. Участие бесплатное, необходима регистрация.

Форум по информационной безопасности SOC-Форум Live пройдет онлайн

В прямом эфире эксперты форума обсудят:

  • новый мир и безопасность;
  • тренды кибератак и современные угрозы;
  • управление событиями информационной безопасности;
  • технологическая база центра оперативного управления ИБ;
  • изменения во время удаленной работы и другие темы.

Среди спикеров — специалисты по информационной безопасности:

  • Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», генеральный директор «Ростелеком-Солар»;
  • Александр Черныхов, ведущий эксперт информационной безопасности КРОК;
  • Алексей Качалин, управляющий директор департамент кибербезопасности блока «Сервисы» Сбербанка;
  • Александр Бондаренко, генеральный директор R-Vision;
  • Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по безопасности компании Cisco, и другие эксперты.

Подробности программы и регистрация доступны на сайте.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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