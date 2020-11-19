1 декабря состоится онлайн-форум по теме кибербезопасности SOC-Форум Live. В программе — дискуссии, викторины, мастер-класс, онлайн-стендап и другие форматы. Участие бесплатное, необходима регистрация.

Форум по информационной безопасности SOC-Форум Live пройдет онлайн