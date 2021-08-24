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В Сочи пройдет международный форум «Два дня патентной аналитики»

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Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

18–19 ноября 2021 года в Сочи состоится международный форум «Два дня патентной аналитики. Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями». Организаторы мероприятия — Роспатент и Фонд «Талант и успех». Мероприятия форума пройдут на базе Научно-технологического университета «Сириус».

В Сочи пройдет международный форум «Два дня патентной аналитики»

Двухдневная программа включает в себя более 10 тематических секций, пленарных заседаний и круглых столов. Первый день посвятят институциональному применению патентной аналитики на международном, государственном и региональном уровнях. Второй день — использованию патентной аналитики для отраслевых направлений: ТЭК и металлургия, цифровые технологии, транспорт и машиностроение, экология и климат.

Ключевые темы дискуссий:

  • Патентная аналитика как фактор глобального технологического развития;
  • Патентная аналитика на уровне государства: наука, образование, диверсификация
  • Мировые стандарты патентной аналитики;
  • Профессиональные инструменты патентной аналитики;
  • Отраслевая бизнес-аналитика и маркетинг;
  • Скаутинг технологий и др.

В рамках форума также пройдут тренинги для студентов и молодых ученых по направлению «Современная патентная аналитика». Участники форума смогут провести деловые встречи и пообщаться в неформальной обстановке.

Среди приглашенных спикеров:

  • помощник премьер-министра РФ Григорий Идрисов
  • замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак
  • председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
  • генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарен Танг
  • руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева
  • глава Роспатента Григорий Ивлиев

Фото на обложке: fizkes/Shutterstock

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