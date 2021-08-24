В Сочи пройдет международный форум «Два дня патентной аналитики»

18–19 ноября 2021 года в Сочи состоится международный форум «Два дня патентной аналитики. Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями». Организаторы мероприятия — Роспатент и Фонд «Талант и успех». Мероприятия форума пройдут на базе Научно-технологического университета «Сириус».

Двухдневная программа включает в себя более 10 тематических секций, пленарных заседаний и круглых столов. Первый день посвятят институциональному применению патентной аналитики на международном, государственном и региональном уровнях. Второй день — использованию патентной аналитики для отраслевых направлений: ТЭК и металлургия, цифровые технологии, транспорт и машиностроение, экология и климат.

Ключевые темы дискуссий:

Патентная аналитика как фактор глобального технологического развития;

Патентная аналитика на уровне государства: наука, образование, диверсификация

Мировые стандарты патентной аналитики;

Профессиональные инструменты патентной аналитики;

Отраслевая бизнес-аналитика и маркетинг;

Скаутинг технологий и др.





В рамках форума также пройдут тренинги для студентов и молодых ученых по направлению «Современная патентная аналитика». Участники форума смогут провести деловые встречи и пообщаться в неформальной обстановке.

Среди приглашенных спикеров:

помощник премьер-министра РФ Григорий Идрисов

замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак

председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарен Танг

руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева

глава Роспатента Григорий Ивлиев

Фото на обложке: fizkes/Shutterstock