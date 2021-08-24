В Сочи пройдет международный форум «Два дня патентной аналитики»

18–19 ноября 2021 года в Сочи состоится международный форум «Два дня патентной аналитики. Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями». Организаторы мероприятия — Роспатент и Фонд «Талант и успех». Мероприятия форума пройдут на базе Научно-технологического университета «Сириус».
Двухдневная программа включает в себя более 10 тематических секций, пленарных заседаний и круглых столов. Первый день посвятят институциональному применению патентной аналитики на международном, государственном и региональном уровнях. Второй день — использованию патентной аналитики для отраслевых направлений: ТЭК и металлургия, цифровые технологии, транспорт и машиностроение, экология и климат.
Ключевые темы дискуссий:
- Патентная аналитика как фактор глобального технологического развития;
- Патентная аналитика на уровне государства: наука, образование, диверсификация
- Мировые стандарты патентной аналитики;
- Профессиональные инструменты патентной аналитики;
- Отраслевая бизнес-аналитика и маркетинг;
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Скаутинг технологий и др.
В рамках форума также пройдут тренинги для студентов и молодых ученых по направлению «Современная патентная аналитика». Участники форума смогут провести деловые встречи и пообщаться в неформальной обстановке.
Среди приглашенных спикеров:
- помощник премьер-министра РФ Григорий Идрисов
- замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак
- председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова
- генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарен Танг
- руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева
- глава Роспатента Григорий Ивлиев
Фото на обложке: fizkes/Shutterstock
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