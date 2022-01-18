Сильную зависимость от социальных сетей испытывают треть россиян — исследование

Треть россиян признались в том, что сильно зависят от социальных сетей. При этом большинство тех, кто вообще пользуется соцсетями, чаще испытывают негативные эмоции от времени, проведенном в них – переживают из-за комментариев под своими постами и игнорирования собственного контента подписчиками.

В исследовании об отношении россиян к социальным сетям приняли участие более 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

Каждый третий опрошенный проводит в соцсетях не менее 3 часов в день. 26% рассказали, что тратят на это не менее 5 часов в день. 12% сказали, что «сидят» в соцсетях круглосуточно. Лишь 8% тратят на социальные сети не более 30 минут ежедневно.

Половина всех опрошенных испытывают негативные эмоции от соцсетей, треть респондентов чувствуют, что они сильно зависимы от них. В основном таких людей беспокоит то, как на их публикации реагирует аудитория. Также они часто тревожатся при просмотре контента в интернете. 12% испытывают зависть к блогерам, у которых большое количество подписчиков.

Почти половина респондентов, принявших участие в опросе, хотя бы раз в жизни задумывались о том, чтобы удалиться из социальных сетей. Большинство таких респондентов – люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Исследование провели специалисты агентства ResearchMe, сервиса психотерапии Zigmund Online и платформы по работе с блогерами Perfluence.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!