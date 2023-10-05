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Российские ученые разработают систему социального рейтинга граждан

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские ученые разработают систему социального рейтинга граждан. Ее будут тестировать студенты и сотрудники Российского государственного социального университета. Такая система действует в Китае – люди с низким рейтингом лишены социальных преференций, например, не получают кредиты и не могут купить билет на общественный транспорт.

Российские ученые разработают систему социального рейтинга граждан

Ученые Российского государственного социального университета разрабатывают систему социального рейтинга граждан. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе РГСУ. 

Разработкой системы РГСУ занялся больше года назад. За это время вуз собрал данные респондентов, которые согласились участвовать в эксперименте добровольно. Предполагается, что систему будут тестировать студенты и сотрудники РГСУ.

Система социального рейтинга действует в Китае. Люди с низким рейтингом лишены социальных привилегий. В частности, они не могут купить билет на общественный транспорт и получить кредит в банке.

В Китае участникам рейтинга снимают баллы за присутствие на антиправительственных мероприятиях, появление на протестных акциях, размещение фейков в интернете.

Фото на обложке: everything possible / Shutterstock

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