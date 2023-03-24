Власти американского штата законодательно запретили детям пользоваться социальными сетями

Власти американского штата Юта законодательно запретили детям пользоваться социальными сетями без согласия родителей. Кроме того, на детские аккаунты запретили настраивать таргетированную рекламу и собирать персональную информацию об их держателях.

О подписании двух законов, ограничивающих детей в пользовании социальными сетями, сообщил губернатор штата Юта в США Спенсер Кокс. На сайте штата опубликовано пояснение к инициативам.

Несовершеннолетние, то есть люди, не достигшие возраста 18 лет, должны предоставить социальным сетям согласие родителей на пользование такими ресурсами. Обязанность за проверку этих сведений возложили на социальные сети.

Родители смогут получить полный доступ к аккаунту несовершеннолетнего ребенка, запретить ему переписку с людьми, не входящими в список друзей, и скрыть учетные данные пользователя в результатах поиска. Кроме того, родители имеют право ввести комендантский час для своих детей на пользование социальными сетями.

Также в Юте законодательно запретят социальным собирать персональные данные несовершеннолетних владельцев аккаунтов, а также настраивать на них таргетированную рекламу и использовать дизайн или функции, которые вызывают у детей зависимости.

Фото на обложке: YanLev / Shutterstock