X Илона Маска заключила сделку с Visa о внедрении платежного функционала

Соцсеть X Илона Маска заключила сделку с Visa об интеграции в платформу P2P-переводов и создании цифрового кошелька. Об этом на своей странице в X сообщила гендиректор сервиса Линда Яккарино.

«Visa — наш первый партнер для X Money (платежная платформа — RB.RU), которая появится позднее в этом году. [Сервис] позволяет безопасно и мгновенно пополнять ваш X-кошелек через Visa Direct. Подключается к вашей дебетовой карте для P2P-переводов. Дает возможность мгновенных транзакций на ваш банковский счет», — написала Яккарино.

Маск незадолго до покупки Twitter (сейчас называется X) говорил о том, что собирается сделать из соцсети «приложение для всего» (everything app), позволив пользователям осуществлять все свои финансовые операции, отметил CNBC. Также миллиардер предполагал, что в X могут появиться некоторые банковские функции, например, высокодоходный счет на денежном рынке.

По данным CNBC, Маск уже больше года получает лицензии для X. Согласно информации на сайте компании, X Payment LLC имеет разрешения в 41 штате США, а также зарегистрирована в американском агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

В начале января источники Fortune сообщили, что Маск поручил сотрудникам X рассмотреть возможность введения единоразовой платы за регистрацию в соцсети в размере $8. По словам собеседников, платная регистрация может быть внедрена уже в феврале.