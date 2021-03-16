«Соцсеть разочаровала»: Пользователи отмерили Clubhouse полгода

Согласно данным опроса, 67% респондентов считают, что популярность Clubhouse, скорее всего, упадет уже через полгода. При этом треть респондентов ожидают, что и через год о приложении будут активно говорить. Лишь 12% пользователей заявили, что популярность приложения не упадет.



В качестве причин падения популярности 50% респондентов называют падение качества контента из-за роста аудитории. Еще 47% считают, что на платформе пропадет «ощущение эксклюзивности». Малоактивные пользователи прогнозируют появление более успешных конкурентов приложению и проблемы с системой модерации, фанаты Clubhouse в первую очередь боятся наплыва новых пользователей, спамеров и хакеров.



Опрос также показал, что 68% пользователей Clubhouse используют приложение менее 30 минут в день и лишь 28% проводят в приложении более получаса. При этом абсолютное большинство пользователей Clubhouse (93,6% опрошенных) старше 25 лет. Активнее всего используют приложение предприниматели — 35% представителей данной аудитории проводят в приложении более получаса, в то время как лишь 23% руководителей поступают так же.



Люди приходят в приложение чтобы послушать знаменитостей — так заявили 43 % респондентов. Еще 27% опрошенных — наоборот — пришли, чтобы поговорить.



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