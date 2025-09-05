Модные тренды в 2025-м году ищут онлайн, а не в глянце

Глянцевые журналы стремительно теряют позиции в России: 77% опрошенных россиян заявили, что вообще не читают модную прессу. На смену печатным изданиям пришли соцсети и блогеры — именно там 43% россиян узнают о трендах, а 63% вдохновляются чужими образами. Как показал опрос платформы Getblogger, новый центр влияния в fashion-индустрии не на страницах Vogue, а в ленте TikTok и Instagram*.

Маркетплейсы становятся медиаплощадкой

Помимо соцсетей, россияне активно изучают моду через другие цифровые каналы. 30% респондентов отслеживают модные новинки через маркетплейсы, 15% предпочитают видеоконтент на Rutube и VK Видео, а 12% ориентируются на советы нишевых fashion-блогеров. Таким образом, маркетплейс для аудитории превращается не только в площадку для покупок, но и в источник стилистических решений.

Молодёжь формирует повестку

Самыми активными потребителями модного контента стали зумеры: 41% этого поколения отслеживают тренды в соцсетях. У поколения Y этот показатель ниже — 32%, у поколения X — 25%, у бэби-бумеров всего 20%. Чем моложе аудитория, тем выше её вовлечённость в модные эксперименты онлайн.

Голос индустрии

По словам генерального директора Getblogger Марины Кондрашовой, за прошедший год запрос брендов на сотрудничество с блогерами в модной индустрии увеличился на 37%. Она подчеркнула, что такие коллаборации дают не только прирост охватов, но и более качественное взаимодействие с пользователями: уровень вовлечённости выше на 30%, а доверие аудитории напрямую конвертируется в продажи. Она подчеркнула, что инфлюенс-маркетинг работает как естественное присутствие в жизни подписчика, а не как навязчивая реклама.

Какие форматы в тренде

Россияне чаще всего выбирают обзоры с маркетплейсов (37%), подборки в формате «до и после» и полезные лайфхаки (22%), а также материалы о сезонных трендах (20%). Истории развития моды и факты о брендах интересны 19,5% участников опроса, а анализ образов — 18%. Наименее востребованы обзоры люксовых марок (11%), российских нишевых дизайнеров (15,5%) и сегмента масс-маркета (15%).

Глянец уходит в прошлое

Всего 6% опрошенных продолжают читать печатные модные журналы. 17% перешли на онлайн-версии, но подавляющее большинство — 77% — не открывают глянец вовсе. Если раньше журналы символизировали модную индустрию, то теперь реальный вес имеют сторис и рилсы в соцсетях.

Контекст

Исследование проведено сервисом Getblogger в августе 2025 года. В нем участвовали 2500 россиян старше 18 лет, проживающих в различных регионах страны. Опрос отражает актуальные привычки аудитории и показывает, как меняются источники модного контента.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ.